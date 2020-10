Brandweerlieden Rotterdamse kazerne Groene Tuin dansen Jerusalema Challenge

In eerste instantie waren de reacties van de ploeg wat terughoudend, maar een aantal dagen later kreeg ze de hele ploeg toch zo enthousiast om een sportles te vervangen voor een dansles. "Het was aardig zweten met bepakking aan", vertelt Cindy. "De laarzen zijn kolossaal. De zool buigt niet. De pakken zijn heel warm, we hebben een mondkapje op dat benauwd is en de helm is zwaar. Het was echt sporten."

Tekst gaat verder onder de video.



Overspoeld met reacties

Terwijl de brandweermannen en -vrouwen hard oefenden aan de choreografie, werd er ondertussen al gefilmd. Binnen twee uur oefenen stond de hele challenge op beeld. "Ik ben mega trots op ze", vertelt Cindy. De mannen en vrouwen hebben zich niet voor niets in het zweet gewerkt, want de ploeg wordt overspoeld met leuke reacties.

"Ik ben er verrast van. Ik krijg de hele dag appjes binnen. En dat terwijl het niets nieuws is, de challenge is er al een paar maanden. Blijkbaar vinden mensen het leuk dat de brandweer ook meedoet."

Steun en positiviteit

Het nummer onder de Jerusalema Challenge werd eind 2019 uitgebracht. "Halverwege 2020 werd het nummer geremixt door een DJ. Daarna werd hij veel werd gebruikt om te ontspannen tijdens de corona-ellende", vertelt Cindy. "Vandaar dat veel hulpdiensten de challenge doen. De tekst zegt het: je moet optimistisch blijven tijdens de pandemie om elkaar te steunen."

Cindy: "Er is al veel ellende en op die manier proberen we een beetje door de ellende heen te komen zodat er ook nog leuke dingen zijn. Iedereen reageert positief dus dat hebben we al bereikt."

Of we nog meer video’s van dansende brandweermannen en -vrouwen gaan zien, weet Cindy nog niet. "Maar wie weet. Ik ontvang leuke reacties van andere veiligheidsregio’s en kazernes. En het is een challenge dus wie weet hebben we hiermee andere mensen gestimuleerd om ook mee te doen."