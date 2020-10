Harde grens op de Noordzee: 'Zonder Britse viswateren verdienen we geen klote'

De toekomst van de Goereese vissersvloot hangt aan een zijden draadje. Daar zijn de vissers zich goed bewust van. Terwijl zij hun gevangen vis lossen bij de afslag in Stellendam praten de EU en de Britten in Londen en Brussel over een Brexit-deal, met als één van de grote struikelblokken de visserij. Zijn de Nederlandse vissers na 1 januari nog welkom in de Britse wateren?