Leefbaar Rotterdam naarstig op zoek naar nieuwe leider.

Leefbaar Rotterdam is op zoek naar een nieuwe leider voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Joost Eerdmans, de huidige voorman, had vorig jaar al laten weten zich niet voor de derde keer verkiesbaar te willen stellen.

Leefbaar kijkt nu niet alleen binnen, maar ook buiten de partij naar de ideale kandidaat. Het is een andere zoektocht naar een politiek leider dan de partij tot nu toe heeft gedaan. Pim Fortuijn was de eerste, daarna werd Marco Pastors door de partij gepresenteerd en dat ging ook zo bij Joost Eerdmans.

Volgens partijvoorzitter Ronald Buijt zegt het niet zoveel dat niemand binnen de partij zich kandidaat heeft gesteld voor de functie. "We willen een zo breed mogelijke groep aanspreken en het zal teleurstellend zijn als niemand zich kandidaat wil stellen. Die oproep is ook geen signaal naar de mensen binnen de partij dat ze niet geschikt zouden zijn en dat er om die reden ook daarbuiten wordt gekeken naar een goede opvolger van Eerdmans."

Volgens Buijt heeft Leefbaar in samenspraak met haar leden een profiel gemaakt van de ideale partij. "We wilden weten wie wij als Leefbaar een goede leider zouden vinden. Daarna besloten we deze oproep naar buiten te brengen."

Ideale kandidaat

Naast alle andere eigenschappen die de ideale kandidaat moet hebben, hoort de nieuwe voorman van Leefbaar volgens Buijt 'echt Rotterdamse roots te hebben' en zich kunnen vinden in de filosofie van de partij. "We zijn opzoek naar een zwaargewicht met landelijke uitstraling. We hebben tot nu toe alleen maar mannelijke leiders gehad, maar dat betekent niet dat we nu op zoek zijn naar een vrouw. We willen een goede leider. Als het een vrouw wordt, is dat prima, maar dat is geen criterium."

Kandidaten kunnen zich tot 1 december melden bij de partij. "We hopen uiteindelijk tussen de vijf en acht kandidaten over te houden met wie we gesprekken kunnen voeren", zegt Buijt. "Vervolgens dragen we één kandidaat voor aan de leden, maar dat betekent niet dat die kandidaat het ook gaat worden. Als de leden toch een voorkeur hebben voor iemand die op het laatst opstaat en ons ervan overtuigd een betere leider te zijn, dan staat het bestuur daarvoor open."

Geïntegreerde, allochtone Rotterdammers

Leefbaar Rotterdam is tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij geworden, maar uiteindelijk niet in het stadsbestuur gekomen. De partij maakte daarna bekend dat ze meer jongeren en goed geïntegreerde allochtone Rotterdammers aan zich wil binden. De partij wil veel groter worden om zo weer mee te kunnen doen in een nieuw stadsbestuur in 2022. De meeste stemmers van de partij zitten onder de oudere autochtone Rotterdammers in de wijken Alexander, IJsselmonde en Overschie.