Openbaar Ministerie eist drie jaar cel tegen twee broers uit Rotterdam en Schiedam voor witwassen

De mannen van 23 en 21 jaar waren in juli dit jaar op de A2 van Utrecht onderweg naar Amsterdam toen de politie ze een stopteken gaf voor verkeerscontrole. De twee gingen er met hoge snelheid vandoor. Na een achtervolging vond de politie twee grote boodschappentassen in de auto met 1 miljoen euro contact geld erin.

Drugsmisdrijven

Beiden zitten nog in voorlopige hechtenis. De 21-jarige man uit Rotterdam moet volgens het OM vier weken extra zitten, omdat hij een reeks ernstige verkeersovertredingen heeft begaan. Hij was de bestuurder van de auto en schond volgens de officier van justitie opzettelijk en op een ernstige manier de verkeersregels. Tegen hem is ook zes maanden rijontzegging geëist. De Rotterdammer is in nog geen drie jaar acht keer met politie en justitie in aanraking gekomen wegens drugsmisdrijven.

De 24 jarige-Schiedammer heeft ook een strafblad. Hij kwam ook in beeld bij een witwaspraktijk, maar omdat er geen voldoende bewijs was, is die zaak geseponeerd.

Het bedrag van 1 miljoen euro, dat in de auto van de broers is gevonden, wordt verbeurd verklaard. Dat geldt ook voor de Volkswagen Polo waar de mannen in reden toen ze werden aangehouden.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.