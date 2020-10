Excelsior-talent Baas: een ideale schoonzoon én een winnaar

Twee jaar geleden speelde hij nog bij de Onder 17 van amateurclub Oranje Wit in Dordrecht, maar Julian Baas maakt momenteel een goede indruk in de eerste divisie op het middenveld van Excelsior. De 18-jarige Baas stond al meermaals in de basis en is niet het enige talent van de Kralingers.

Baas heeft tot zijn eigen verbazing al meer minuten in het eerste gemaakt dan hij had gedacht. Sinds de blessure van Luigi Bruins van een maand geleden zet trainer Marinus Dijkhuizen telkens Baas in de basis. "In het begin was het wel even wennen om bij een nieuw team aan te sluiten en ineens op een hoger niveau te moeten meedraaien", geeft Baas toe. "Het was in de eerste weken even aanpoten, maar tijdens het trainingskamp heb ik dat goed opgepakt."

'Bal op de grond, met hoofd er naartoe'

Ook Marinus Barendregt, de oude jeugdtrainer van Baas bij Excelsior, is tevreden over de ontwikkeling van de 18-jarige middenvelder. Baas heeft deze kans met beide handen aangegrepen, vindt hij.

Volgens Barendregt heeft Baas twee kanten: "Buiten het veld is hij een aardige, rustige jongen. Het meest makkelijke is hem te omschrijven als ideale schoonzoon. Maar in het veld gaat er een knop bij hem om, dan is Baas een winnaar. Hij werkt ontzettend hard op het veld."

Barendregt omschrijft de winnaarsmentaliteit als volgt: "Als de bal op de grond is en iemand die wil schoppen, dan springt hij alsnog met zijn hoofd er naartoe."

Gunstige omstandigheden

Momenteel is Baas niet de enige jeugdspeler die zijn kans grijpt. Ook Nathan Tjoe-A-On en Niek den Heeten maakten dit seizoen al minuten in het eerste.

"Dat is jaren anders geweest", geeft Barendregt toe. "Dat was ook wel eens vervelend voor de jeugdopleiding. Daarom is het ontzettend leuk om dit te zien, zeker nu Baas het ook goed doet en in de basis staat."

Over de jeugdlichting van 2000/2001 is Marco van Lochem, hoofd opleidingen van Excelsior, volgens Barendregt erg positief. Maar het zijn ook gunstige omstandigheden, merkt Baas. "Ik denk dat het deels aan de lichting en aan de coronaperiode heeft gelegen, waardoor minder spelers gehaald konden worden en de jeugd meer de kans heeft gekregen."

Baas blijft ondanks zijn goede start bij Excelsior nuchter. "Ik moet eerst constanter worden. Elke wedstrijd moet ik mijn niveau halen en op balbezit focussen. Dan kijken we wel waar het naar toe gaat", besluit de middenvelder.

FC Dordrecht

Voordat Baas bij Excelsior terecht kwam, speelde hij ook een aantal jaren bij FC Dordrecht. Bij de Schapenkoppen is zijn moeder werkzaam. "Toen ik daar speelde, had ze altijd gezegd dat een baan in het betaalde voetbal haar leuk lijkt. Nadat ik daar weg was, werd ze gebeld met de vraag of ze daar wilde komen werken."

De tekst gaat verder onder de video:

Wanneer het kan, gaat Baas bij amateurclub Oranje Wit kijken. "Maar als ik een avondje vrij heb op vrijdag én het is niet te koud, dan zit ik met mijn vrienden wel eens in het stadion van Dordt om een wedstrijdje te kijken."