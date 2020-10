Het weer van vandaag: veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog

Vandaag is er veel bewolking met soms wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 16 graden en er staat een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Vanavond is het droog, vannacht gaat het in de hele regio regenen. Met een minimumtemperatuur van 13 graden blijft het zacht. Er staat veel wind; de zuidenwind waait vrij krachtig en aan zee hard, windkracht 5 tot 7.

Morgenochtend is het bewolkt en regent het eerst nog, aan het eind van de ochtend wordt het vanuit het westen droog. In de middag kan soms de zon even tevoorschijn komen, maar de kans op een bui blijft aanwezig. Het wordt 14 graden en er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Maandag en dinsdag is er af en toe zon en valt er een enkele bui. Dinsdagavond gaat het regenen. Op woensdag en donderdag moet rekening worden gehouden met geregeld regen of buien en staat er een stevige zuidwestenwind. De middagtemperatuur daalt naar normale waarden, maar de nachten verlopen zacht.