Het gaat slecht met de paling, maar hij vliegt nog wel de viswinkels uit

Het gaat slecht met de paling, maar in de viswinkels gaat-ie nog als warme broodjes over de toonbank

Gerookte paling op een broodje of op een toastje. Veel Nederlanders lusten wel een visje op zijn tijd. Hoewel de paling met uitsterven wordt bedreigd, is -ie nog wel te verkrijgen in de viswinkels. "Er is zoveel vraag naar, dan gaat de klandizie in deze tijd even voor."

De paling heeft met zijn glibberige, langwerpige vorm absoluut niet het knuffelgehalte van een koala. Een knap beest is het niet, erkent ook Maud Veraar van de Good Fish Foundation. De milieuorganisatie start samen met de stichting Ravon een campagne om de paling te redden. "Het is zo'n intrigerend beest."

Deze vissoort zwemt namelijk zesduizend kilometer, naar de Sargosso Zee in de Bermuda-driehoek, om te paaien. De kleine aaltjes komen vervolgens terug met de stroom in onder meer Nederland. Áls ze dat uberhaupt lukt, want onderweg liggen allerlei gevaren op de loer.

"Ze kunnen geknakt worden doordat ze in scheepsschroeven terecht komen", zegt Veraar. "Ook is er enorme illegale handel en worden de aaltjes naar Azië gesmokkeld. En áls de kleine aaltjes uiteindelijk toch terugkeren in het zoete water, dan zwemmen ze tegen dammen en sluizen aan. Dan heb je het eindelijk gered als klein aaltje en wil je het binnenland intrekken om groot te worden, maar heb je hier weer duizenden van die stuwtjes."

Geen idee

De paling is dus een schaars goed aan het worden, maar lang niet iedereen is daarvan op de hoogte. "Mensen weten niet dat het zo slecht gaat met de paling." De campagne van de Good Fish Foundation en Ravon moet daar verandering in brengen. Daarnaast willen zij hameren op het belang van het nemen van maatregelen, zoals het aanleggen van vispassages en het aan banden leggen van de illegale handel.

"En we willen de lidstaten goed aan hun aalbeheerplannen houden, die zij allemaal hebben afgesproken. Dat gaat nu nog niet goed. Als we willen dat de paling blijft bestaan, moeten de maatregelen geïmplementeerd worden."

Hoek van Holland

Paling is in de supermarkten al niet meer te krijgen, maar wel bij viswinkels. Het Vispaleis bijvoorbeeld, in Hoek van Holland. Hoewel ze bekend zijn met de stand van zaken van de paling, verkopen ze het visje nog steeds. "Anders stellen we veel 80- en 90-plussers teleur", zegt een verkoopster. "Jongeren eten het zelden. Wij hebben het een tijdje niet kunnen verkopen, maar er is zoveel vraag naar dat de klandizie nu even voorgaat."

Veraar benadrukt dat het van twee kanten komt. "Als klanten erom blijven vragen, ligt het aan de ondernemers wat ze daarmee doen." Voor de viswinkel in De Hoek is het duidelijk: "Het klinkt heel gek, maar alle zaken in Hoek van Holland zijn de laatste jaren na alle ellende met de metro en corona blij met álles dat ze kunnen verkopen. Ik denk dat op dit moment het geld even belangrijker is dan de paling."

Toch heeft ze een idee om haar steentje bij te dragen. "We denken aan een bord, waarop we zetten dat we het nog verkopen maar dat het steeds minder wordt. Daar kunnen we dan een alternatief bij zetten."

Veraar vindt dat een goede eerste stap. "Als ondernemer zeg je dan dat mensen een duurzame keuze kunnen maken. Je geeft in ieder geval voorlichting."

De viswinkel heeft inmiddels aangegeven inderdaad een informatiebord aan te schaffen, waarop hun visgerechten komen te staan. Daarbij wordt aangegeven hoe de vis gevangen is en of het een duurzame keus is. "Fijn", zegt Veraar daarover. "Dit is voor viswinkels vrij uniek, want helaas lopen viswinkels achter bij het geven van de juiste informatie over de vangtechniek of het vangstgebied."