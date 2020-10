Let op! De klok gaat dit weekend een uur terug

Het is weer zover: de klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag een uur terug. Dat betekent een uurtje langer slapen.

Met het terugdraaien van de klok om 03:00 uur zitten we weer in de wintertijd. Dat is de standaardtijd. De gedachte achter de invoering van de zomertijd was destijds dat men zo zou kunnen bezuinigen op energie.

De invoering van een zomer- en wintertijd is al van meet af aan voer voor discussie, de laatste jaren ook op Europees niveau. Een meerderheid van het Europees Parlement stemde eerder al voor afschaffing vanaf 2021, maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog de vraag. Nederland wil afwachten wat onze buurlanden gaan doen.

Het schakelen tussen zomer- en wintertijd leidt bij een aantal mensen tot slaapproblemen. Zo kunnen ze last krijgen van een 'social jetlag', waarbij hun natuurlijke ritme uit de pas loopt met hun werk- of schooltijden.