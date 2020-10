Agressieve man slaat weginspecteur tegen de grond

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld, terwijl hij hulp wilde verlenen na een eenzijdig ongeluk op de A20. Hij werd tegen de grond geslagen en liep verwondingen op aan zijn gezicht.

Een automobilist belandde rond middernacht met zijn auto in de vangrail op de A20 bij het Terbregseplein. De 42-jarige weginspecteur uit Rozenburg die ter plaatse kwam, kreeg te maken met een agressieve inzittende van het voertuig.

De man mishandelde niet alleen de weginspecteur, maar ging op het politiebureau ook in verzet en schopte daarbij een arrestantenbewaarder.

Deze 48-jarige man uit Schiedam zit vast en wordt later verhoord. Volgens de politie had hij alcohol gedronken. De bestuurder van de auto is op de vlucht geslagen en is nog niet gepakt.

De weginspecteur heeft aangifte gedaan van mishandeling.