De Verdieping: 'Mister Festival' blikt terug op drie decennia festivals in Rotterdam

Eigenlijk begon het bij de viering van 650 jaar stadsrechten voor Rotterdam, begin jaren '90. Aan de Coolsingel dachten ze wel even een feestje te kunnen organiseren. Maar dat bleek toch een vak. Het was destijds ongeveer de start van de professionalisering van het organiseren van evenementen. Nu, bijna dertig jaar later, mag je gerust stellen dat Rotterdam een echte festivalstad is.

Spin in het web was Johan Moerman, die bijna drie decennia als directeur van Rotterdam Festivals kan bogen op heel veel bijzondere evenementen en festivals in de stad. Denk aan het Zomercarnaval. De Wereldhavendagen. En de voorbereidingen op het Eurovisie Songfestival waren natuurlijk ook al in volle gang.

Des te gekker is het natuurlijk als je afscheid neemt in een tijd waarin bijna niks meer te organiseren valt, vanwege corona natuurlijk. Maar Johan eert ook het kleine, intieme. Zoals een privévoorstelling van Ntjam Rosie op een rode loper, speciaal voor hem.

In het interviewprogramma 'De Verdieping' op Radio Rijnmond sprak presentator Ruud de Boer uitgebreid met Johan Moerman over festivals door de jaren heen. De successen, maar ook de minder leuke gebeurtenissen, zoals de rellen op het strand van Hoek van Holland.

