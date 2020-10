Vier mensen vastgebonden bij gewapende overval Bergpolderstraat Rotterdam

Twee gewapende mannen hebben zaterdagmiddag een woning aan de Bergpolderstraat in Rotterdam overvallen. Daarbij hebben ze vier mensen vastgebonden, die aanwezig waren in de woning.

Een 40-jarige bewoner wist zich vervolgens te bevrijden door vanaf een balkon naar beneden te springen. Deze man raakte bij de overval en of de val gewond aan zijn gezicht. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. De drie andere betrokkenen van 32, 52 en 54 jaar oud zijn opgevangen door de politie.

De daders zijn weggereden in een grijze auto. Het is niet duidelijk of er iets is meegenomen uit de woning. De politie doet verder onderzoek.