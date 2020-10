Bijzondere dagen voor hindoes in tijden van corona

Het zijn de meest bijzondere dagen van het jaar voor Hindoes. Tot en met dit weekend vieren zij in totaal negen nachten Navratri, wat ook letterlijk negen nachten betekent en waarbij de negen verschijningsvormen van de vrouw van het goddelijke wezen Shiva worden vereerd. Toch zal het dit jaar anders dan anders zijn, want tijdens de bijeenkomsten gelden ook de coronamaatregelen.

Naresh Poeran is priester bij Shree Maheshwar Dhaam, een tempel in Rotterdam-Zuid. "Tijdens Navratri bezinnen we ons mentaal en fysiek. Ook bidden we om kracht te krijgen voor de overgang van het weer, van de zomer naar winter. Vandaar dat we dit ook twee keer per jaar vieren", zegt Poeran.

"Er vinden offerandes plaats om het goddelijke te bedanken voor alles wat we in het leven gekregen hebben", gaat de priester verder. "Ook vragen we vergiffenis voor de fouten die we maken en vragen de kracht om niet weer de vergissingen te maken die we gemaakt hebben. Verder vindt er mantra recitatie plaats, soms met zang en onder muzikale begeleiding. Men krijgt ook een moment voor zichzelf om zelf een gebed te doen."

Een beperkt gezelschap

Vanwege de coronamaatregelen mag er maar een beperkt aantal mensen bij elkaar komen in de Shree Maheshwar Dhaam tempel. Bij religieuze bijeenkomsten mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Toch weerhoudt dat de gemeenschap er niet van om naar de tempel te komen, hoewel er ook mensen zijn die het nu thuis vieren.

"Ik probeer het te beperken tot maximaal 25 mensen", legt de priester uit. "We willen niet dat de gezondheid van mensen hier in gevaar komt, maar het is wel fijn dat het zo kan. Mensen ervaren hier ook rust. Het geeft ons een zeer groot gevoel van voldoening dat dit toch mogelijk is onder deze omstandigheden."