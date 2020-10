Dordtenaren koesteren hun scheepvaart en voetbal

Scheepvaart, voetbal, muziek. De Dordtenaren hebben gesproken over wat zij belangrijk vinden in de geschiedenis van hun stad. Eerder al stelden historici de hoofdlijnen van de Canon van Dordrecht vast.

Een paar plekjes bleven nog over in de lijst met belangrijkste Dordtenaren en Dordtse gebeurtenissen. Nu zijn ook die ingevuld. Ook de Patriotten van Dordrecht en schilder Johannes Rutten met zijn stadsgezichten mogen van 'het volk' op de lijst.

"Volkomen terecht", zegt Jos Hubens van het Binnenvaartmuseum over de vele stemmen voor de scheepvaart. "Zonder het geld dat Dordrecht aan de schippers verdiende was het nog een dorp geweest." Hubens zette eigenhandig een lobby op poten. En met succes.

Schipper Willem van IJsselstein deelt die mening van harte. De 82-jarige vaart heel zijn leven lang en ligt sinds 1948 met zijn schip in de prachtige Wolwevershaven. "Mensen vragen regelmatig of ik de scheepshoorn wil laten loeien. Ook mensen die hier wonen. Dat zit er gewoon in, ze zijn er gek op. Dordrecht is een eiland. Dordt is water. En water is voor mij vrijheid."

Sportclub Emma

Ook het plaatselijke voetbal zit volgens de stemming in de harten van veel Dordtenaren. Krijn Voorn (82) bijvoorbeeld leeft en ademt Sportclub Emma. Op de prachtige tribunes van Sportpark Reeland zag hij zijn club in de jaren vijftig schitteren.

Voorn: "We speelden op het hoogste niveau tegen clubs als Feyenoord en Ajax. Het was de tijd van 'de Gijpjes'. Ik was een jaar of vijftien en zat op de tribune of stond langs de lijn. Het zijn prachtige jeugdherinneringen."

Voorn is niet weg te denken bij Emma en besteedt nog wekelijks dertig tot veertig uur aan bestuurswerk. "Ik hou van de de club. Ze zeggen wel eens: als jij er niet meer bent begraven we je hier onder het veld. Een grapje natuurlijk", lacht hij. "Maar toch."