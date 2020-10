LIVE: Sparta-Heracles Almelo (0-0)

Mica Pinto van Sparta in achtervolging op Heracles-aanvaller Sylvester van der Water (Bron: VK Sportphoto - Mischa Keemink)

Sparta gaat zondag op Het Kasteel in de eredivisie op zoek naar de eerste zege van het seizoen. Na een reeks moeilijke wedstrijden komt Heracles Almelo op bezoek. Rijnmond Sport is benieuwd of de Rotterdammers de eerste driepunter kunnen pakken.