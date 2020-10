Sparta na domme rode kaart Auassar toch naar een punt

Mica Pinto van Sparta in achtervolging op Heracles-aanvaller Sylvester van der Water (Bron: VK Sportphoto - Mischa Keemink)

Abdou Harroui over zijn goal bij Sparta-Heracles Almelo (1-1): 'Gewoon rammen!'

Sparta heeft zondagmiddag op Het Kasteel een punt gepakt tegen Heracles Almelo (1-1). De Rotterdammers speelden echter een tijd lang met een man minder, omdat aanvoerder Adil Auassar zichzelf even vergat en een rode kaart pakte vanwege natrappen.

Tijdens de beginfase creëerden beide teams slechts één kans. Eerst knikte Heracles-spits Sinan Bakis de bal net naast het Rotterdamse doel. In de zestiende minuut verzaakte Lennart Thy namens Sparta te scoren. Na een fraaie aanname knalde de Duitse spits de bal op Heracles-doelman Michael Brouwer.

Vervolgens zette Heracles even aan, wat resulteerde in kansjes voor Sylvester van der Water, Rai Vloet en Orestis Kiomourtzoglou. Sparta stelde daar een goede mogelijkheid tegenover. Thy zette met een goede steekpass Deroy Duarte weg, die de bal echter afgeweken zag worden.

Beauty Harroui, natrappen Auassar

Sparta opende meteen sterk na de rust. Abdou Harroui plaatste namelijk in de 47e minuut op prachtige wijze de bal in de kruising (1-0). Na dit doelpunt bracht aanvoerder Adil Auassar zijn ploeg in de problemen. Hij trapte na op Heracles-middenvelder Vloet en kreeg daar terecht de rode kaart voor van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Een kwartier voor tijd zette Heracles de 1-1 op het scorebord. Vloet schoot via Tommie Beugelsdijk raak. Sparta hield in ondertal stand tegen Heracles en kreeg zelfs nog een aardige mogelijkheid op de winnende goal. Harroui haalde na een fraaie actie uit vanaf de linkerkant, maar Brouwer keerde in de verre hoek deze poging.

Sparta - Heracles Almelo 1-1 (0-0)

47' 1-0 Abdou Harroui

75' 1-1 Rai Vloet

Rood: 53' Adil Auassar (Sparta, natrappen)

Opstelling Sparta: Van Leer; Fortes, Vriends, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Harroui, D. Duarte (80' Meijers), Auassar; Thy (80' Emegha), Engels (64' Mijnans)

