Doven en slechthorenden missen mimiek en liplezen door mondkapje

Anderhalvemeter afstand houden was al niet fijn om te kunnen liplezen maar het mondkapje maakt het erger. Dat is slecht nieuws voor doven en slechthorenden. Liplezen en gezichtsuitdrukking hebben ze keihard nodig om te communiceren. Ze hebben er dagelijks mee te maken en het leidt soms tot frustratie.

Dora Herkhoff maakt het regelmatig mee in winkels in Rotterdam: "Het is echt een groot probleem. Als iemand mondkapje draagt, kan ik niet liplezen. En ik kan ook niet horen. Mijn ogen zijn mijn oren. Die werken voor mij. Door dat mondkapje is het heel moeilijk om het te volgen. "

Azra Kopic valt haar bij: "Kom op zeg. Ik merkte dat mensen daarover onwetend zijn. Dove mensen hebben echt dat liplezen nodig, maar ook die mimiek erbij, dat is wel zo handig. Horende mensen denken daar gewoon niet bij na."

Bas Bonnier geeft het soms op als de communicatie vastloopt: "Ik kan weglopen als ik de ander niet kan volgen. Als ik zeg: ik ben doof, ik begrijp je niet. En sommige mensen begrijpen mij niet. Dan zeg ik doei en dan ga ik gewoon weg. "

Afdoen

De oplossing lijkt simpel: even het mondkapje afdoen, zodat dove mensen en slechthorenden kunnen liplezen? "Als ik alleen zeg dat ik doof ben, dan halen mensen hun schouders op. Dus je moet het echt even uitleggen. En dan begrijpen ze het en vaak doen ze wel dat mondkapje af," zegt Azra.

Dora heeft andere ervaringen: "In de winkels merk ik dat mensen zich liever aan de regels houden. Maar dan zeg ik 'alsjeblief: ik heb het echt nodig'. Als ze mij dan niet kunnen helpen, zoek ik gewoon iemand anders.

Bas ziet wel een oplossing: "Bij de kassa bijvoorbeeld, daar hebben ze zo'n scherm. En eigenlijk hoeft de cassiere dan geen mondkapje te dragen. Dan kan ik zien wat de persoon achter het scherm zegt. Wat ook kan, is dingen gaan opschrijven.

Doorzichtig

Een mondkapje met een doorzichtig schermpje kan ook helpen de communicatie te verbeteren, want daarmee zijn de lippen af te lezen. De doorzichtige mondkapjes worden de laatste tijd veel verkocht in de webshop van Stichting Welzijn Doven Rotterdam, zelfs uit België komen er bestellingen. Azra vindt het fijn dat meer mensen het doorzichtige mondkapje gebruiken: "ik vind het wel een mooi hulpmiddel. Want het kapje beschermt tegen corona, maar je kunt wel de lippen goed zien."