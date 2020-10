Sparta-aanvoerder Auassar: 'Tot mijn verbazing kreeg ik rood'

Na afloop van de wedstrijd was Auassar van mening dat de rode kaart niet terecht was. "Ik had een idee dat hij (Rai Vloet, red.) een slaande beweging maakte. Daarna kwam ik erachter dat ik zonder enige intentie een slaande beweging heb gemaakt met mijn voet. Dus tot mijn verbazing kreeg ik een rode kaart."

Volgens de aanvoerder hoort emotie bij het voetbal. "Het is al moeilijk zat zonder publiek. Ik denk niet dat je moet janken. We hebben allebei wat gedaan en elkaar niet geraakt." Auassar vindt dat de scheidsrechter had moeten laten doorvoetballen.

Auassar baalt wel van de rode kaart. "Maar ik heb wel het gevoel dat het meevalt en niets bijzonders is. Als je eenmaal met de VAR te maken hebt, dan ga ik daar geen uitspraken over doen. Maar het is zoals het is. Dat neem ik als een man."

