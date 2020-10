Fraser: 'Sparta heeft laten zien dat het kan knokken'

Henk Fraser zag zondagmiddag Sparta een punt pakken tegen Heracles Almelo (1-1). Een gemiste kans, zo vindt de hoofdtrainer van de Kasteelclub. "We konden een stapje maken", is het oordeel van Fraser.

De rode kaart voor Adil Auassar was volgens Fraser het sleutelmoment in de wedstrijd tegen Heracles. Hij is daar boos over. "Ik vind dat je wel moet beseffen dat dit veel invloed op de wedstrijd kan hebben. Het zou een beetje raar zijn als ik nu zeg dat ik hem niks kwalijk zou nemen."

Maar teleurgesteld is Fraser niet. "Tot nu toe is Adil Auassar een voorbeeldige aanvoerder geweest. Hij is super belangrijk. Als ik mijn waardering voor hem uitspreek, dan mag ik in dit soort zaken kritisch op hem zijn."

Knokken

Fraser vindt dat Sparta veel vuile meters heeft moeten maken om een punt tegen Heracles te pakken. "Op dit moment is het pittig, stroperig en moeizaam. Maar ik heb, ondanks dit, een goed gevoel." Sparta heeft volgens Fraser laten zien dat het kan knokken.

Sparta trad tegen Heracles, net als vorige week tegen Feyenoord (1-1), aan in een 5-3-2 formatie. Fraser gaat niet per se aan dat systeem vasthouden. "Het heeft ook deels te maken met de tegenstander", legt hij uit.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Sparta-trainer Henk Fraser na het 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo.