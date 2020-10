Haps schiet Feyenoord laat naar een punt bij RKC (2-2)

De eerste helft begon voor Feyenoord nog prima. De ploeg van Dick Advocaat creëerde in de tweede minuut al een goede kans. Mark Diemers testte RKC-doelman Kostas Lamprou voor het eerst, maar hij had de bal klemvast.

Steven Berghuis werd vervolgens twee keer gevaarlijk: via een vrije trap en een schot van afstand. Maar beide schoten vlogen over. Jens Toornstra schoot na een goede uitbraak ook over. Een voorbeeld dat João Teixeira eveneens volgde: ook hij schoot te hoog.

Linksback Ridgeciano Haps was doelgerichter. Hij was er aan de linkerkant vandoor en drong het strafschopgebied binnen. Haps schoot en Lamprou kon het schot tot corner promoveren.

Ook RKC werd voor rust nog twee keer gevaarlijk via een kopbal van Melle Meulesteen en een schot van Sylla Sow. Laatstgenoemde stuitte op Justin Bijlow, die knap redde.

Veel wissels

Bij Feyenoord waren er veel wijzigingen. In de eerste helft verving Nicolai Jørgensen de geblesseerde João Teixeira al en bij rust werden Bart Nieuwkoop en Bryan Linssen gewisseld voor Lutsharel Geertruida en Luciano Narsingh.

In de tweede helft was het RKC dat snel op voorsprong kon komen. Na een goede pass van Vurnon Anita kon Cyril Ngonge wegdraaien en de verdediging van Feyenoord doorlopen. Hij haalde met links uit en schoot feilloos hoog binnen.

Goal en blessure Jørgensen

Feyenoord was de draad daarna even kwijt, maar kon zich toch herstellen. Nicolai Jørgensen kreeg de bal in de 61e minuut opeens voor zijn voeten. Hij raakte de paal, maar schoot daarna toch binnen: 1-1. Daarna moest de Deen direct geblesseerd van het veld. Het is de zoveelste blessure voor Jørgensen, die emotioneel het veld verliet. Christian Conteh verving hem.

Twee late goals

Na de wissel kregen beide ploegen kansen om op voorsprong te komen. RKC kon dat daadwerkelijk bewerkstelligen. Invaller Ola John maakte hem voor de Brabanders. Ridgeciano Haps kon Feyenoord zeven minuten voor tijd vervolgens nog op 2-2 schieten. De linsback schoot fraai van afstand binnen. Het was al zijn derde goal van het seizoen.

RKC - Feyenoord 2-2 (0-0)

50' 1-0 Cyril Ngonge

63' 1-1 Nicolai Jørgensen

80' 2-1 Ola John

83' 2-2 Ridgeciano Haps