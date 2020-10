Mark Diemers na RKC-Feyenoord: 'Dit komt na donderdag hard aan'

"We hebben genoeg mogelijkheden gehad om te scoren en je krijgt de goals te makkelijk tegen. Dan loop je een beetje achter de feiten aan. Dan moet je steeds die goal maken om in het zicht van de overwinning te komen. Dat is balen", gaat Diemers verder.

Feyenoord verloor nog steeds niet, maar verspeelden al veel punten. "We mogen uit en thuis eigenlijk helemaal geen punten verspelen. Dan kun je zeggen: we hebben nog niet verloren. Ja, leuk, maar we hebben te veel punten laten liggen. Dat is gewoon zonde."