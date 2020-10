Dick Advocaat: 'Groot aantal Feyenoord-spelers had de fitheid niet'

Trainer Dick Advocaat was zondagavond na afloop van RKC Waalwijk-Feyenoord (2-2) teleurgesteld. De Rotterdammers leden in Noord-Brabant puntenverlies en dat zint De Kleine Generaal niet: "Het ging in zoverre mis dat een groot aantal spelers de fitheid niet had om het energieke RKC simpel op te vangen, ondanks dat we weinig kansen hebben weggegeven."