Dierenvriend Ferry verrast met erepenning voor zijn levenswerk: 'Ik heb thuis een uur gejankt'

Ineens stond er zaterdag een auto voor zijn deur en werd hij richting Theater Peeriscoop in Gorinchem gebracht. Dierenvriend Ferry van der Kaaij (60) van de Dierenvoedselbank Rijnmond kreeg daar een erepenning van Stichting Dierenlot. "Ik heb thuis een uur gejankt."

Die emotionele reactie komt niet zo zeer door de onderscheiding, maar vooral omdat Van der Kaaij niet lang meer te leven heeft. Hij is ongeneselijk ziek. Het was dus ook niet geheel toevallig dat hij de erepenning nu heeft gekregen.

Van der Kaaij had al een donkerbruin vermoeden dat er iets stond te gebeuren. Maar wat dat uiteindelijk was, was een grote verrassing voor hem. "Ik kreeg een bericht dat ik opgehaald zou worden terwijl ik makkelijk zelf kan rijden. En onderweg zag ik één van onze vrijwilligers voorbij scheuren."

Het ritje eindigde in de garage van het theater in Gorinchem. In het theater stond een stoel klaar op het podium. Van der Kaaij werd overladen met mooie woorden, cadeaus, de erepenning en een cheque van 5.000 euro voor zijn dierenvoedselbank.

Tranen

Eenmaal thuis liet Van der Kaaij zijn tranen de vrije loop. De Dierenvoedselbank Rijnmond is zo ongeveer zijn levenswerk, maar hij kan zijn normale werkzaamheden niet meer uitvoeren. "Ik liep altijd voor de dierenvoedselbank te sjouwen. Met goede medicijnen kan ik nog maar een paar dingen doen. Zoals de telefoon opnemen en nieuwe klanten beoordelen."

Nu is Van der Kaaij druk bezig met het zoeken naar een opvolger. Dat moet iemand zijn die goed met vrijwilligers kan werken, bij een wethouder aan durft te schuiven en ook streng kan zijn naar nieuwe klanten. Dat laatste moet af en toe ook. "Dat probeer ik zelf altijd met een lolletje doen. Vorig jaar zei iemand een pakket niet altijd nodig te hebben. Ze zei: 'je moet pakken wat je pakken kunt.' En dat heb ik gedaan. Ik pakte meteen haar pakket af en zij hoeft nooit meer te komen."

Voor zijn opvolger heeft hij één persoon op het oog. "Helaas heeft hij nog wat andere dingen aan zijn hoofd. Over twee weken hoop ik het gesprek weer te openen. Hij kan dan nog een tijdje met mee meelopen zodat ik alles over kan dragen."