'Rotterdamse winkel verkoopt illegaal oerwoudvlees uit Afrika'

Televisiepresentator Alberto Stegeman heeft in zijn programma Undercover in Nederland de verkoop van illegaal oerwoudvlees uit Afrika aan het licht gebracht. Het vlees werd vanuit een winkel in Rotterdam-Feijenoord onder de toonbank als 'apenvlees' verkocht aan een infiltrant met een verborgen camera.

In de uitzending van het SBS-programma was zondagavond te zien hoe de winkel apenvlees vanuit Congo via België belooft het land in te smokkelen. Dat is illegaal en gevaarlijk, omdat oerwoudvlees virussen kan bevatten.

De eigenaar van de winkel en de verkoopster worden voor de camera van Stegeman door de Rotterdamse politie meegenomen.

Na onderzoek in het laboratorium blijkt het niet om apenvlees te gaan, maar wel om illegaal wild varkensvlees uit Afrika. De verkoop daarvan is verboden, wie het vlees eet kan (huid)infecties oplopen, volgens een expert in het programma.

Er is strenge regelgeving rond de invoer van vlees. Naar aanleiding van de uitzending van Stegeman stellen de SP en PvdA deze week Kamervragen over de handel in illegaal vlees aan minister Schouten.