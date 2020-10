Het weer van vandaag: herfstachtig

Vandaag zien we af en toe zon en in het westen van de regio valt er een enkele bui met kans op onweer. In het oosten blijft het droog. Het wordt 13 graden en er waait een matig tot vrij krachtige en aan zee krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6.

Vanavond vallen in de hele regio enkele buien met kans op onweer, vannacht zijn er landinwaarts enkele opklaringen en blijft de kuststreek gevoelig voor een bui. Het koelt af naar 8 graden en de zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen kan eerst soms de zon nog even tevoorschijn komen. Verder is het bewolkt en gaat het in de middag vanuit het zuidwesten regenen. De temperatuur komt uit op 12 graden. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, windkracht 4 tot 7.

Vooruitzichten

Woensdag en donderdag is het bewolkt met perioden met regen. Vrijdagochtend trekt de regen naar het oosten weg en komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat een matig tot soms vrij krachtige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind. In de middag wordt het 13 of 14 graden, vanaf vrijdag wordt het in de middag 16 graden.