Met de trein vanuit Rotterdam sta je vanaf vandaag binnen 3,5 uur in Londen

Vanaf maandag kunnen treinreizigers vanuit Rotterdam rechtstreeks naar Londen reizen. Om 07:47 uur vertrekt de eerste directe Eurostar uit Amsterdam via Rotterdam en Brussel naar de Britse hoofdstad. De reistijd vanuit Rotterdam is ongeveer 3,5 uur.

Aan de nieuwe rechtstreekse verbinding is jaren gewerkt. Vanwege de ingestorte vraag door de coronapandemie rijden voorlopig maar twee treinen per dag, en in het weekend geen.

Omdat Groot-Brittannië niet bij het Schengengebied hoort, zijn op de stations van Amsterdam en Rotterdam speciale terminals gebouwd voor ticket- en ID-controles. Reizigers wordt gevraagd 45 tot 60 minuten voor vertrek aanwezig te zijn.

Of een reisje naar Londen op dit moment aan te raden is, valt te betwijfelen. Reizigers uit onder meer Nederland moeten veertien dagen in quarantaine als ze naar het Verenigd Koninkrijk reizen.



Rijnmond ging in 2018 mee met een proefrit met de Eurostar, toen vanuit Londen naar Rotterdam. Die reportage zie je hieronder.