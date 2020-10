Aantal besmettingen in verpleeghuizen stijgt, uitbreiding bedden in zorghotel Aafje

Het aantal coronabesmettingen in de verpleeghuizen in de regio is sinds het begin van deze maand enorm gestegen. "Het gaat niet de goede kant op", waarschuwt bestuurder Guy Buck van ConForte, de koepel van alle ouderenzorgorganisaties in Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Het aantal bedden in zorghotel Aafje bij het Maasstad Ziekenhuis wordt om die reden uitgebreid.

ConForte telt meer dan honderd verpleeghuizen in de regio. Van de 5500 bewoners zijn er momenteel 275 besmet. In de tweede golf kwamen al vijftig bewoners te overlijden.

Het grootste probleem waar de verpleeghuizen mee te maken hebben, is de doorstroom van ziekenhuispatiënten. "Zij moeten het ziekenhuis uit, maar er is nog geen ander bed voor hen beschikbaar in bijvoorbeeld een verpleeghuis", vertelt Buck. "Mensen kunnen naar het zorghotel bij het Maasstad Ziekenhuis worden geleid, maar ook daar zitten grenzen aan. We proberen deze week de capaciteit daar te verhogen, zodat die doorverwijzing kan plaatsvinden en de ziekenhuizen ruimte hebben voor wat zij moeten doen."

Het zorghotel moet uitgebreid worden met nog eens 25 plekken. "Dat zijn meer dan 25 mensen, want daar is doorstroming."



Ziekteverzuim

Ook speelt het ziekteverzuim onder medewerkers een belangrijke rol. "We zitten nu op tien of elf procent ziekteverzuim. Normaliter, voor corona, lag dat op zeven of acht. Het is lastig om voldoende medewerkers te hebben", legt Buck uit.

Medewerkers met klachten worden getest en dan duurt het al gauw twee dagen voor zij een uitslag hebben. "Dat zijn dagen dat ze al niet kunnen werken, dus dat tikt enorm aan in het verzuim."

Door naast de test bij de GGD ook sneltesten te gebruiken, hoopt de koepel tijd te winnen. "Als die sneltest negatief is, dan kan het personeel weer werken met extra beschermende maatregelen. De uitkomst kunnen we een paar dagen later vergelijken met de uitslag van de GGD. Mocht daaruit tóch blijken dat iemand positief is, dan is er alsnog geen gevaar geweest omdat extra beschermende maatregelen zijn genomen."

Geen mondkapjes tekort

De verpleeghuizen hebben tijdens de eerste coronagolf al veel te verduren gehad. Bezoek was niet meer toegestaan en medewerkers hadden te weinig beschermingsmateriaal. Deze golf gaat dat anders, zegt Buck.

"Het allerbelangrijkste is dat er nu meer regionale maatregelen worden genomen. Geen bezoek is iets wat we als laatste middel zouden kunnen inzetten, maar liever niet. En de kelders liggen nu vol met mondkapjes, handschoenen en schorten."

Medewerkers en bezoekers moeten een mondkapje dragen in de verpleeghuizen van ConForte. "Houd je aan die anderhalve meter, was je handen en doe dat ook voor de oudere medemens. Want dié heeft Rotterdam opgebouwd."