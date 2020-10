Slachtoffer steekpartij Spijkenisse nog altijd in levensgevaar

De 25-jarige Belg die vorige week werd neergestoken in Spijkenisse, is nog altijd niet aanspreekbaar. Dat meldt de politie. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar.

De steekpartij was vorige week vrijdag aan het Salamanderveen in de wijk Waterland. Buurtbewoners zagen rond middernacht de gewonde man op straat liggen die om hulp riep. De man uit Diepenbeek is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie tast nog in het duister over de toedracht van de steekpartij. Er is nog niemand aangehouden. Buurtbewoners zeggen een mogelijke ruzie te hebben gehoord, maar de politie heeft het slachtoffer dus nog niet kunnen spreken.