Meer 'dansende trammetjes' richting de Kuip dankzij nieuwe keerlus

De keerlus is een langgekoesterde wens van de RET. Er hangt een prijskaartje aan van zo'n zes miljoen euro. De gemeente heeft eraan meebetaald.

"Veel mensen gaan met de tram naar het stadion toe", zegt RET-directeur Maurice Unck terwijl hij kijkt naar de werkzaamheden. "Supporters worden nu met de tram bij Rotterdam Centraal opgehaald, maar die trams blijven straks op Zuid. Ze kunnen dan hier gewoon keren, waardoor we meer mensen met hetzelfde aantal trams kunnen vervoeren."

Wethouder Judith Bokhove noemt de keerlus 'hartstikke slim'. "Stel dat er wat is met de Erasmusbrug, dan krijg je stagnatie voor die brug en kunnen de trams niet verder. Maar straks kan de tram hier keren." Met de aanpak van het tramspoor wordt ook meteen de buitenruimte meegepakt. "De wegen zijn aangepakt, het fietspad is verbreed. Het is een groener project."

Tekst gaat door onder de tweet



Door de werkzaamheden is de Posthumalaan langere tijd afgesloten. Ook trams rijden niet. Ter vervanging worden bussen ingezet. "We hebben een slim moment gepakt, want nu wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt", zegt Bokhove. Door het coronavirus is het namelijk een stuk rustiger op de weg.

Over een aantal weken moeten de trams weer gebruik kunnen maken van hun normale route. De ingebruikname van de keerlus volgt pas in het eerste kwartaal van volgend jaar. "Dan hopen we dat we snel weer die dansende trammetjes met Feyenoordsupporters gaan zien rijden", besluit Unck.