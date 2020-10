App voor jongeren met mentale problemen is een succes, maar voor een vervolg is geld nodig

Het afgelopen voorjaar lanceerde het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC in samenwerking met de Universiteit van Tilburg de app Grow It, om jongeren met mentale problemen te helpen in de coronacrisis. Volgens ontwikkelaar Manon Hillegers is de app een succes, maar is er geld nodig voor een nieuw programma.

"In de eerste ronde hebben bijna duizend jongeren meegespeeld," zegt Hillegers, kinder- en jeugdpsychiater en afdelingshoofd Kinderpsychiatrie in het Erasmus MC-Sophia. "We kregen complimenten van de jongeren, maar ook van docenten en hulpverleners."

Volgens Hillegers dreigt er sinds corona een toename van psychologische problemen bij jongeren. Door een isolement ontstaat er vooral angst een eenzaamheid en loopt stress op.

Een boom laten groeien

In de app Grow It spelen jongeren anoniem in team, waarin zij een boom proberen te laten groeien. Dit lukt door het uitvoeren van uitdagingen en emoties een score te geven. In die uitdagingen zitten strategieën verstopt die kunnen helpen tegen de problemen. "Bijvoorbeeld fysiek bewegen, steun zoeken, emoties delen en problemen oplossen", zegt Hillegers.

Bij het ontwikkelen van de app kregen de makers subsidie. Bijvoorbeeld van de gemeente Rotterdam. Volgens Hillegers is er veel belangstelling voor een tweede ronde, maar is het niet duidelijk of er wederom subsidie komt. "We zijn met grote spoed in gesprek met de gemeente en met andere verstrekkers."