Miljoenen euro's voor Goeree-Overflakkee en Rotterdam om wijken te verduurzamen

In het dorp Stad aan 't Haringvliet op Goeree-Overflakkee loopt een project om groene stroom om te zetten in waterstof en hier vervolgens huizen mee te verwarmen.

De gemeente Rotterdam werkt in de wijk Bospolder-Tussendijken aan een aardgasvrije omgeving. De wijk wordt in delen aangesloten op stadsverwarming, waarbij overgebleven warmte van de Rotterdamse haven wordt gebruikt om huizen en kraanwater te verwarmen.

Voor het Programma aardgasvrije wijken (PAW) zijn in totaal negentien wijken of buurten geselecteerd. Het kabinet heeft daarvoor 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. In totaal worden daarmee zo'n 35 duizend woningen verduurzaamd.

De negentien projecten zijn onder meer gekozen op basis van uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid voor bewoners. Daarbij is ook gekeken naar de verdeling tussen grote en kleinere gemeenten en de spreiding over Nederland.