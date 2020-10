Jan Everse te gast in nieuwe aflevering FC Rijnmond

Jan Everse is maandagmiddag te gast in een nieuwe aflevering van FC Rijnmond. De oud-Feyenoorder schuift samen met analyticus Geert den Ouden en Feyenoord-watcher Sinclair Bischop aan tafel bij presentator Bart Nolles.

De mannen nemen de wedstrijden van de Rotterdamse eredivisieclubs onder de loep. Feyenoord liet op bezoek bij RKC Waalwijk ook twee dure punten liggen (2-2). Tot twee keer toe kwam de ploeg van Dick Advocaat terug van een achterstand.

Sparta speelde afgelopen zondag op Het Kasteel met 1-1 gelijk tegen Heracles. De Rotterdammers kwamen via Abdou Harroui op voorsprong, maar zagen na een rode kaart van aanvoerder Adil Auassar de bezoekers op gelijke hoogte komen.

FC Rijnmond begint maandag rond 17:15 uur en is te volgen via TV Rijnmond, de Rijnmond App, deze website, en via een livestream op YouTube.