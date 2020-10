Talentvolle Vollering hoopt te leren van ervaren Blaak: 'Demi kan Vlaanderen eerder winnen dan ze denkt'

De renster van het Boels-Dolmans Cycling Team kan de voorjaarsklassieker, die vanwege corona in het najaar werd verreden, eindelijk afvinken. En wellicht volgt de jongere Demi Vollering (23) in de toekomst wel haar voorbeeld. "Demi kan Vlaanderen winnen. Misschien wel sneller dan zij zelf denkt", lacht Blaak.

In 2021 zijn de dorpgenoten - beiden uit Berkel en Rodenrijs - ploeggenoten bij Boels-Dolmans, dat komend seizoen Team SD Worx wordt. Een weloverwogen keuze van Vollering. "Ploegleider Danny Stam zocht contact met mij, en in Zwitserland zijn we in gesprek gegaan. Anna (Van der Breggen, red.) en Chantal waren daar ook bij. Een heel leuk gesprek, ik voelde me direct welkom."

Blaak: "We wilden Demi er graag bij hebben", verklaart zij de reis met groot gezelschap naar Zwitserland. Vollering woont daar met haar vriend. "Ze heeft er goed over nagedacht en met haar hart gezegd dat ze bij ons past. Het is een belangrijke beslissing in haar carrière", weet Blaak.

Dat Blaak en Van der Breggen bij dat gesprek met Vollering waren was logisch, gezien hun toekomstige jobs. Beiden hebben het einde van hun actieve loopbaan aangekondigd en worden ploegleider. Maar nog niet komend seizoen. Het besluit om na het voorjaar van 2022 echt te stoppen nam Blaak tijdens de eerste maanden van de coronacrisis, toen er niet gefietst werd.

"Het heeft het proces wel versneld ja. Maar ik heb ook zeker voor die tijd aan stoppen gedacht, vorig jaar ook. Wanneer komt dat moment? Het thuiszitten, het tijd voor jezelf hebben, dat zet je wel aan het denken", geeft Blaak toe.

Leren van Chantal

Het betekent wel dat Blaak en Vollering nog met elkaar gaan koersen in hetzelfde team, voordat de wereldkampioene op de weg van 2017 er definitief mee stopt. En daar kijkt Vollering naar uit. "Ik kan veel van Chantal leren. Het moment kiezen. Als zij gaat in een koers, dan gaat ze goed en is ze gevlogen."

Vollering komt in een ploeg terecht die het gewend is om te winnen. Met Blaak, huidig wereldkampioene Van der Breggen, maar ook onder meer Amy Pieters. "Volgend jaar wil ik heel veel leren", zegt Vollering, die in 2019 doorbrak en dit jaar haar naam definitief vestigde in het vrouwenpeloton.

"Ik ga mijn best doen voor Chantal, Anne, Amy en de andere meiden. En andersom gaat dat ook gebeuren. Mijn weg naar de top zal anders zijn. Op mijn eigen manier. Ik ben Demi, denk ik altijd maar."

Blaak: "Ik denk dat het voor haar fijner is dat wij goed presteren. We hebben een ontzettend sterke ploeg. Als zij in de situatie komt om een koers te winnen, zullen wij voor haar door het vuur gaan. Maar andersom zal dat ook eens moeten. Je kunt van alle scenario's leren en je voelt de druk niet alleen. Dat lijkt me heel prettig om door te groeien. Dat je fouten mag maken. Je deelt de druk. We zijn allemaal verantwoordelijk voor winst en verlies."

Vollering reed, voor haar huidige ploeg Parkhotel Valkenburg, eerder deze maand ook de Ronde van Vlaanderen. Voor het eerst. Ze werd knap zevende. Waar de droom van Blaak uitkwam door als eerste over de finish te komen, droomt Vollering na de editie van 2020 ook van het hoogste podium in De Hoogmis. "Sinds die dag staat Vlaanderen ook op mijn verlanglijstje."

Magisch Vlaanderen

"De koers heeft iets magisch. Het is enorm zwaar, je moet altijd alert zijn, het is continu draaien, keren en op en af." Blaak vult aan: "Dat klopt wel, je moet echt alert zijn. Het is een slopende koers. Hoe meer koersjaren je in de benen hebt, hoe beter je bent. Maar je moet wel tactisch vermogen hebben en inhoud. Demi kan het zeker, zij kan Vlaanderen winnen. Maar wel meer koersen. Als je finales blijft rijden, dan leer je in verschillende situaties te handelen en gaat dat steeds beter."

Dat bracht Blaak zelf in 2017 de wereldtitel in het Noorse Bergen en deze maand de winst in de Ronde van Vlaanderen. "Ik heb echt naar Vlaanderen toegewerkt. Dat was het hoofddoel voor dit jaar. Ik reed daarvoor goed, maar met nietszeggende uitslagen, dan is de drive wel heel groot."

Vollering: "Toen op een gegeven moment Chantal weg was in de Ronde van Vlaanderen, had ik wel zoiets van: het zou wel heel gaaf zijn als ze wegblijft. Ik gun het maar meer dan iemand anders, zeker omdat je volgend jaar bij elkaar in de ploeg rijdt. Daar ben je onbewust al een klein beetje mee bezig."

Bidonnetje

Blaak haakt in: "Je merkt nu al dat we meer bij elkaar rijden. Dat Demi het treintje van Boels in het peloton ook opzoekt. Of dat we even een bidonnetje geven, ha ha. Maar in de koers is dat wat lastiger. Dan wil je gewoon winnen met het team en ben je niet met andere zaken bezig."

Natuurlijk hoopt ook Vollering in de toekomst grote koersen te winnen, zoals Blaak dat doet en zeker ook Anna van der Breggen, haar toekomstige ploeggenoten. "Ik heb best veel bovenaan mijn lijstje staan, maar ik vind het lastig om te zeggen welke koersen. Het gaat vanzelf een keertje komen. Het gebeurt wanneer de tijd daar rijp voor is", aldus Vollering.

De jonge Berkelse merkt dat er sinds dit jaar anders naar haar gekeken wordt in het peloton. "Vorig jaar was mijn eerste jaar, dat ging heel goed, maar dan is het nog maar de vraag of je die lijn door kunt trekken. Vorig jaar reed ik mee, was alles nieuw, nu wordt er naar je gekeken door andere rensters. Dat maakt het koersen ook weer anders."

Blaak heeft in haar carrière veel offers moeten brengen om te komen waar zij nu staat. "Ik heb mijn weg daar wel in gevonden, maar je mist het sociale stukje. De verjaardagen, de feestjes. Mijn man, Lars, kreeg een keer de vraag of ik wel bestond omdat hij altijd alleen op feestjes kwam. Die vrouw heb ik op onze bruiloft voor het eerst ontmoet. Dat is echt heel gek."

Goede balans

"Iedereen begrijpt het, zeker als je koersen wint. Maar als je niet wint, merk je wel dat het begrip een stuk minder is. Ik heb in mijn loopbaan een goede balans gevonden tussen trainen en ontspannen. Vroeger had ik dat minder, stond de boog altijd gespannen."

Blaak besluit: "Ik wil ook tegen Demi zeggen dat ze moet genieten van de sport. Het is niet altijd genieten, want je moet keihard trainen en er veel voor doen, maar je moet je sport wel leuk vinden. Ontspanning blijven zoeken."