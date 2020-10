Onze regio weer hofleverancier in nationale file top-10, A20 spant al zeven jaar de kroon

Wil jij koste wat het kost voorkomen dat je in de file komt te staan? Dan is het misschien een idee om de A20 te mijden tussen Rotterdam-Crooswijk en het knooppunt Terbregseplein. Dat traject staat nu ruim zeven jaar bovenaan in de landelijke lijst met zwaarste files.

Als we de top-10 wat verder doorlopen komen we de A20 in totaal drie keer tegen. Op plek vier staat het traject tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht, een plekje daarachter staat precies hetzelfde stuk, maar dan de andere kant op.

In totaal is onze regio zes keer vertegenwoordigd in de nationale file top-10. Op plek zeven staat de A27 richting Gorinchem, tussen Lexmond en Noordeloos. De A16 bezet plek acht en negen, met de trajecten tussen Rotterdam-Feijenoord en Ridderkerk-Noord en Rotterdam-Prins Alexander en Terbregseplein.

Minder auto's, minder files

Binnen de nationale file top-10 neemt de filezwaarte (de gemiddelde filelengte maal de duur van de file) wel af, omdat we door de coronamaatregelen minder in de auto zitten. In de afgelopen vier maanden daalde de jaarfilezwaarte met 21,4 procent, van 11,5 naar 9 miljoen kilometerminuten. Het aantal uren dat alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen nam ook af, met 15,3 procent.

Dat we met z'n allen minder de weg op gaan, blijkt ook uit het aantal afgelegde kilometers op alle Nederlandse snelwegen. Dat is ten opzichte van vier maanden geleden met 5,9 procent afgenomen tot 64,4 miljard voertuigkilometers.