FC Rijnmond Podcast over vermoeid Feyenoord: 'Haal Vente en Azarkan erbij'

In de FC Rijnmond Podcast blikken Sinclair Bischop en Ruud van Os terug op de wedstrijden van Feyenoord en Sparta dit weekend. Ze spreken over het kwakkelende Feyenoord en de rode kaart voor Adil Auassar.

Als Feyenoord een topclub is, en dat vinden de heren in de FC Rijnmond Podcast, mag er nooit twee weken achter elkaar gelijk gespeeld worden tegen Sparta en RKC. Er zijn zorgen over de fysieke gesteldheid in combinatie met de smalle selectie.

"Er worden fouten gemaakt op een manier, waardoor Feyenoord van de ene ellende in de andere valt. Haal spelers uit Feyenoord Onder 21 erbij, voordat spelers nog verder overbelast raken. Azarkan en Vente bijvoorbeeld, maar die heeft Advocaat al zo afgebrand dat je haast niet meer terug kan", spreken Van Os en Bischop eensgezind.

Verder spreken zij ook over lichtpuntjes Justin Bijlow en Ridgeciano Haps, die volgens de journalisten ook een plek had verdiend in de voorselectie van Oranje.

Rood Auassar

Bij Sparta was de rode kaart voor Adil Auassar het breekpunt van de wedstrijd. "Een terechte rode kaart", stelt Van Os. "Maar dan had Rai Vloet er ook één moeten krijgen", countert Bischop.

Dit en nog veel meer beluister je in de FC Rijnmond Podcast.

