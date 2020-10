RIVM: 1667 nieuwe besmettingen in de regio, zeven mensen overleden

Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn er maandag 1667 nieuwe besmettingen vastgesteld in de regio Rijnmond. Dat is een nieuw dagrecord. Zondag waren er 1140 nieuwe coronabesmettingen, een dag eerder 1272. Het totaal aantal besmettingen in onze regio sinds de start van de coronacrisis staat nu op 46.318.