Deze 'boombom' moet voor meer dan honderdduizend nieuwe bomen zorgen

December is de feestmaand met Sinterklaas en Kerst. November moet dé maand worden van het bomen zaaien. Tijdens 'Treevember' kun je door heel het land zogenaamde boombommetjes halen en gaan planten.

"We moet zaaien om te zorgen dat er meer bomen gaan groeien, dat is goed voor de biodiversiteit", zegt Tom van de Beek van De Pollinators.

Tot nu toe organiseerde De Pollinators elk jaar een festival in november om bomen te planten, maar door de corona kan dat geen doorgang vinden.

Boombommetjes

"Dus toen hebben we de boombommetjes bedacht: kleibolletjes met zaden van verschillende bomen als de zwarte els, de ruwe berk en de lijsterbes," legt Van de Beek uit. "Het zijn bomen die van nature veel voorkomen en makkelijk ontkiemen."

De boombommetjes zijn op 150 adressen in Nederland te verkrijgen. Op de website is te zien waar bij jou in de buurt zogenaamde boombombeheerders zitten. "Plant ze wel op een plek waar de bomen ook kunnen groeien", tipt Van de Beek.

Per 1 november 2020 kun je per persoon tien boombommetjes ophalen. "En dat levert wel honderdduizend potentiële bomen op".