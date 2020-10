Verdachte van martelcontainer ook in beeld voor mysterieuze verdwijning Remco van der Torre

Een van de verdachten in het onderzoek naar de martelcontainer in Wouwse Plantage is een man die eerder in verband is gebracht met de verdwijning van Remco van der Torre uit Rotterdam. Dat meldt de Telegraaf.

Van der Torre is sinds 10 september 2008 spoorloos. Hij verdween uit zijn huis aan de Zevenkampsering. Er waren destijds twee mannen bij hem. Een van hen was Billy H., die nu vastzit in verband met de vondst van de martelcontainer.

Rotterdammer H. werd twaalf jaar geleden bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. In 1999 was hij ook al verdachte was in een moordzaak in Nieuw-Zeeland. Maar in deze zaak ontbrak eveneens het bewijs om hem te vervolgen.



Remco van der Torre (30) zat voordat hij verdween in geldproblemen. De freelance keukenverkoper had de hand weten te leggen op een zak wiet en daar al een tijdje mee lopen leuren. Via via zou hij bij Billy H. en Irwin W., alias Pinas, zijn uitgekomen.

Over wat er die avond in zijn appartement is gebeurd, is niet veel duidelijk geworden. Behalve dat Remco het bezoek van de beide mannen waarschijnlijk niet heeft overleefd.

De vader van Remco loofde een beloning van 100 duizend euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak. Justitie deed daar later nog eens 15 duizend euro bovenop. De zaak Van der Torre prijkt inmmiddels al jaren op de zogeheten Cold Case Kalender.

Billy H. is een van de negen verdachten die momenteel vastzit voor betrokkenheid bij de martelcontainer in Wouwse Plantage. De container, die in juli werd ontdekt, maakte deel uit van een complex waar criminelen hun rivalen konden opsluiten. In de geluidsdicht gemaakte martelkamer stond een tandartsstoel, waarop slachtoffers met handboeien konden worden vastgebonden.

De politie vond er ook allerhande gereedschap om te folteren: een snoeischaar, een takkenschaar, een takkenzaag, scalpels, tangen, extra handboeien, vingerboeien, tape, bivakmutsen en zwarte katoenen zakken, die over het hoofd getrokken kunnen worden.

Hoofdverdachten in de martelcontainerzaak zijn Robin van O. en Roger P. ('Piet Costa') uit Rotterdam. De twee zouden deel uitmaken van een alliantie die oorlog voerde met de groep rond Ridouan Taghi.