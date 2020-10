Jan Everse in FC Rijnmond: 'Ridgeciano Haps is de beste aanvaller van Feyenoord'

De ziekenboeg van Feyenoord loopt al vroeg in het seizoen vol. Dieptepunt zondag in het duel met RKC Waalwijk (2-2) was de nieuwe blessure van Nicolai Jørgensen. De Deen viel in, scoorde, en viel weer uit. "Dick Advocaat had Luciano Narsingh moeten brengen", vindt oud-voetballer Jan Everse.