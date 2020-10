De Laurenskerk in Rotterdam sluit vanaf volgende maand doordeweeks de deuren. Alleen op zaterdag is de kerk te bezoeken door toeristen en andere belangstellen. De diensten op zondag gaan gewoon door.

De kerk zegt dat het niet meer rendabel is om ook op dinsdag tot en met vrijdag open te zijn. Er komen door de coronacrisis niet meer dan twintig mensen per dag. Het is te duur om de kerk voor zo weinig mensen open te houden.