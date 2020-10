Corona: trek jij het allemaal nog een beetje?

Het einde van de coronacrisis lijkt nog lang niet in zicht. Het aantal besmettingen blijft oplopen, waardoor we straks mogelijk in een nog strengere lockdown terecht komen. En dan staat ook nog die lange winter voor de deur.

Allemaal redenen die van invloed kunnen zijn op de gemoedstoestand van mensen. De grote vraag is dan ook: trekken de Rijnmonders het allemaal nog een beetje?

Benauwend

"Het is heel moeilijk, ja. Ik bedoel je moet het ermee doen en je wordt er niet vrolijker van allemaal dat klopt", laat een Rotterdammer bij het Schouwburgplein weten.

Een ander vult aan: "Ik zou het heerlijk vinden als het weer normaal wordt. Gelukkig schijnt de zon en dit werkt opwekkend. Want als het weer somber is, dan is het helemaal benauwend."

'Het is hoe het is'

Voor het gros van de ondervraagden geldt dit niet. Die lijken helemaal gewend aan hoe het nu is. "Gewoon met de situatie omgaan. Het is nou eenmaal wat het is."

Relativeren is belangrijk, legt een man uit. Hij heeft positiviteit naar eigen zeggen uitgevonden. "Want ik ben heel ziek geweest. Nu ben ik gezond, waardoor ik het leven iedere dag nog extra waardeer."

Tips om positief te blijven

Voor de mensen voor wie het niet zo makkelijk is om positief te blijven heeft therapeut Rob Nouwen wel wat tips:

Structuur

Nouwen: "Het belangrijkste is om structuur aan te brengen in je systeem. In je gezin betekent dit afspraken maken: wat gaan we wel doen en wat niet? Hoe brengen we de dag door. En probeer je aan deze planning te houden. Zodat het niet door elkaar gaat lopen en mensen zich gaan vervelen of elkaar lastig gaan vallen."

Veel bewegen

Daarnaast is er lekker op uit trekken volgens Nouwen ook heel belangrijk. "Niet ergens naartoe willen met mensen, maar gewoon gaan wandelen en fietsen. Veel bewegen!"

Ook de Rotterdammers op straat hebben nog wel wat tips:

Zoek een hobby!

"Zorg gewoon voor een goede hobby." En doe dingen waar je normaal niet aan toekomt. "Lees een goed boek. Ik heb gisteren bijvoorbeeld ook Super 8 filmpjes voor het eerst in jaren weer bekeken. En zo blijf je toch leuk aan de gang."

Sociale contacten onderhouden

Ook het onderhouden van sociale contacten is voor een heleboel mensen essentieel om positief te blijven. "Bel wat vrienden. Of ga lekker videobellen." En lang leve het internet. "Kijk naar wat leuke kattenfilmpjes."

Wie het kleine niet eert...

"Probeer te genieten van de dingen die nog wel mogelijk zijn. Zoals vandaag lekker een eindje wandelen in de zon. Kijk naar de bomen, die mooi verkleuren. Ga naar het Kralingse Bos of naar het Zuiderpark."