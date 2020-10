Boom planten? Doe het niet zomaar en volg de tips van onze groenexpert!

Naaldbomen kun je al vanaf september in de grond zetten, maar voor loofbomen is het volgens Sneep nu de optimale tijd. "Bovengronds wordt het kouder, maar de grond is vaak warmer dan de lucht want die heeft de hele zomer opgewarmd."

De wortels gaan dan snel kiemen. "Dus voordat de echte koude winter komt heeft de boom allemaal al kleine worteltjes gemaakt. In het voorjaar gaat dat minder snel want dan is de grond nog koud van de winter."

Kleine bomen bestaan niet

Maar: schaf niet zomaar een boom aan. Zeker niet als je een standaard stadstuin hebt. "Alle kwekers geven lagere maten op dan dat de boom daadwerkelijk wordt. Maar kleine bomen, die bestaan niet! Er zijn maar een paar soorten die zes à zeven meter hoog worden en dat is al de hoogte van je slaapverdieping".

Veel mensen vinden een bloesem leuk. "Je kan er eentje nemen die tegelijk met de appels bloeit, maar mijn favoriet is de gele kornoelje," zegt Sneep. "Die bloeit al in februari en begin maart. Als alles verder nog kaal is. De juiste soort krijgt in de zomer ook nog vruchten én, als derde verrassing, ook mooie herfst kleuren!"

Een fruitboom planten kan ook, maar dan moet je zoeken binnen de zogenaamde 'mini trees'. "Die worden speciaal gekweekt op maar een paar meter. Want een gewone appelboom wordt tien meter hoog en tien meter breed, dus dat is al twee stadstuinen bij elkaar!"

Poepende vogels

Gedoe met je buren wil je ook niet krijgen om een te grote boom. "Denk ook aan poepende vogels die voor overlast kunnen zorgen. Compacte bomen zijn daar beter tegen. Hou gewoon rekening met je buren, want anders zit je zo bij de rijdende rechter."

Zelfs een boom op je balkon is mogelijk als je hem in een flinke kuip zet. "Maar dan moet er wel vijfhonderd liter in kunnen. En er mag ook geen balkon boven je zitten want de boom wil naar het licht groeien".

Niet te diep planten

Verder is het heel belangrijk om de boom niet te diep te planten planten. Dat doen leken èn professionals vaak fout. "Plant de boom liever wat te hoog zodat je de verbreding van de stam goed ziet. Als je hem dieper plant dan 'ie gestaan heeft, verstik je de wortels. Dan is de de druk te hoog."



"En geef niet teveel water als je de boom in het najaar plant. De eerste paar maanden is het helemaal niet nodig. Pas in voorjaar, in mei, geef je voor de eerste keer water."