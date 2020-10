Overtuigend Excelsior schakelt Helmond Sport uit in de beker: 4-0

De eerste helft begon voor Excelsior aardig. Na tien minuten werd de eerste vlot lopende aanval op de mat gelegd. De bal belandde uiteindelijk voor de voeten van Ahmad Mendes Moreira, maar hij schoot de bal over.

Het was na een klein half uur vervolgens wel raak. Joël Zwarts zette de bal vanaf links voor, waarop Mendes Moreira attent reageerde: hij legde de bal klaar voor Reuven Niemeijer. Hij faalde niet: 1-0.

De grootste kans voor Helmond Sport was voor Karim Loukili. Hij schoot zo’n vijf minuten na het doelpunt van Excelsior op de lat.

Niet lang daarna kreeg de thuisploeg twee goede kansen op de 2-0. Elias Már Ómarsson en wederom Mendes Moreira lukten het niet om een kans tot doelpunt te promoveren. Vlak voor rust was het wel weer raak. Topscorer Ómarsson kon binnentikken: 2-0. Met die stand werd er ook direct gerust.

In de tweede helft begon Helmond aan te dringen. Na een aantal gevaarlijke schoten van afstand aan de kant van Helmond, kwam Lance Duijvesteijn aan de rechterkant in kansrijke positie, maar redde Allessandro Damen knap. De hoekschop die daarop volgde leverde misschien wel de beste kans tot dan toe op. Vlak voor het doel werd de bal echter naast gekopt door Van Hoorenbeeck.

Loukili draaide even later naar binnen en schoot wederom op de lat: Helmond weigerde in deze fase zichzelf te belonen.

Excelsior kon na een uur voetbal wél tot scoren komen. Siebe Horemans gaf de bal vanaf de rechterkant goed voor op Ómarsson, die door was doorgelopen. In de zestienmeter tikte hij de bal over doelman Stijn van Gassel heen: 3-0. Ogenschijnlijk tegen de verhouding in werd het ook nog 4-0. Zwarts versnelde aan de linkerkant en schoot de bal hard via de lat in de rechterhoek.