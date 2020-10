Sportfilmfestival Rotterdam: ondanks corona 'onverdroten voortgezet'

"Het was nog even spannend, want we hebben de oorspronkelijke versie in april moeten afgelasten," zegt Conrad Allebas directeur van het Sport Film Festival. "We besloten toen al snel om een compactere versie van twee dagen in oktober te plannen. Maar daarna ging het weer slechter met het aantal besmettingen. We draaiden onze bezoekersaantallen terug van 79 naar dertig per film. En toen mochten we ook geen horeca meer erbij doen. Maar we hebben onverdroten doorgezet!"

Allebas is trots dat er nu toch acht vertoningen met in totaal zeventien films te zien zijn. "Dat kan een combinatie zijn van een aantal korte films of een lange. We laten vooral werk zien van Nederlandse - en Rotterdamse filmmakers."



Zo hoopt het Sport Film Festival een leuke mix van allerlei sporten en thema's te laten zien. "De Giro d'italia door ogen van wielrenner Bauke Mollema van de Rotterdamse filmmaker Boudewijn van Eijck bijvoorbeeld. En de Oscarwinnaar 'Learn to skateboard in a warzone', waar meisjes in Kabul, Afghanistan getraind worden om te skateboarden."

Online is er ook wat te zien. Er is een 1 minuut filmprogramma waarin Rotterdamse sportverenigingen en hun leden uitgedaagd zijn uitgedaagd om een minuutfilmpje te maken. De zogenaamde 60 seconds awards kunnen ze winnen door likes via Facebook en het oordeel van jurylid Don Diego Poeder.

Het Sport Filmfestival is helemaal uitverkocht. Voor volgend jaar oktober staat er weer een 'normale' editie gepland.