Justitie eist ruim vier jaar gevangenisstraf tegen Fransen die Omar L. probeerden te bevrijden

Justitie heeft een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist tegen vier Fransen, die in januari probeerden om een gedetineerde te laten ontsnappen uit de gevangenis van Zutphen. Het ging om Omar L., een kopstuk van de zogeheten Mocro Maffia.

L. zat eerder in de cel in Krimpen aan den IJssel. Daar zouden plannen zijn geweest om hem in de gebedsruimte dood te schieten. Toen het moordscenario uitlekte, werd L. met spoed overgeplaatst naar de gevangenis van Zutphen.

Slijptol met lege accu

Op 19 januari parkeerden zijn bevrijders daar een witte bestelbus bij de poort en staken die in brand, mogelijk om de bewakers af te leiden. Intussen vernielden ze hekken en klommen over de muur. Uiteindelijk scheidde een enkel hek de mannen nog van de gevangene. De bevrijdingsactie mislukte, omdat de accu van een slijptol leeg was.

Volgens de officier van justitie had de bevrijdingspoging kunnen slagen als de mannen beter hadden samengewerkt en het gereedschap beter hadden gebruikt.

Omar L. werd dezelfde dag nog overgebracht naar de Extra Beveiligde gevangenis (EBI) in Vught. Dat is de inrichting waar ook criminelen als Willem Holleeder en Ridouan Taghi vast zitten. Holleeder en Omar L. hebben dezelfde advocaat: Sander Janssen uit Rotterdam.



L. kreeg vorig jaar een levenslange gevangenisstraf, omdat hij wordt gezien als opdrachtgever van meerdere liquidaties of pogingen daartoe binnen de zogeheten Mocro Maffia. Reden daarvoor zou de dood van zijn broer zijn geweest. Die kwam in 2012 om het leven bij een schietpartij met automatische vuurwapens in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

Hoofd op stoep van shishalounge

Nabil Amzieb, wiens afgehakte hoofd in maart 2016 werd gevonden op de stoep voor een Amsterdamse shishalounge, zou een van L.'s 'soldaten' zijn geweest. Voor het 'vegen' (lees: doodschieten) van tegenstanders recruteerde L. ook jongens in Rotterdam en Dordrecht. Een van hen had om die reden de bijnaam 'Rotje'.

Na de ontsnapping van L. is besloten om in gevangenissen speciale afdelingen te maken voor 'big shots' uit de onderwereld. Een daarvan komt in maart volgend jaar in Krimpen aan den IJssel.