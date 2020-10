Bevriende Belgen bloeien op bij Excelsior: 'De Belgische band voel je gelijk'

Excelsior kreeg het vorige én huidige seizoen vaak de kritiek over een krakkemikkige verdediging te beschikken. Maar inmiddels heeft de ploeg van Marinus Dijkhuizen drie keer op rij de nul gehouden. Tegen MVV (2-0) en Den Bosch (0-1) lukte dat in de competitie, tegen Helmond Sport (4-0) gebeurde dat in het bekertoernooi. De bevriende Belgen Hervé Matthys en Siebe Horemans spelen daar een grote rol in.

De verdedigers knokten zich in het elftal en zijn nu vaste basisspelers. "Ze zijn stabiel aan het presteren en hebben nu een vaste basisplaats. Dat is de laatste paar jaar niet altijd zo geweest. Dat geeft ook bij hen veel vertrouwen", zegt Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen.

Belgen in Rotterdam

Matthys is op zijn plek in Rotterdam, maar krijgt van zijn teamgenoten wel vaak grapjes naar zijn hoofd. "Over domme Belgen, maar daar trek ik me niks van aan. Ik maak er ook een paar terug, dus dat is geen probleem", zegt hij lachend.

Een Rotterdammer voelt de verdediger zich nog niet. "Ik blijf natuurlijk een Bruggeling. Ik ben daar geboren, getogen en opgegroeid. Maar ik vind Rotterdam een super leuke stad. Ik heb me heel goed kunnen aanpassen hier. De sfeer en de vibe is hier echt leuk."

Vriendschap

Matthys ging, voor de coronacrisis, in de stad weleens wat drinken met zijn kameraad in de verdediging, Siebe Horemans. "Hij zit hier al 2,5 jaar en ik 3 jaar. We komen heel goed overeen. We hebben een goede connectie onderling als Belgen, ik denk dat dat logisch is. Met Dylan Seys is er nu zelfs een derde Belg. Ik ken hem nog van de jeugd van Club Brugge. Daar heb ik ook even mee gespeeld. Het is fijn om die jongens erbij te hebben."

Horemans sluit zich bij Matthys aan. "Hervé is wel mijn vriend hier, ja. We kenden elkaar voor Excelsior nog niet zo heel goed, maar die Belgische band voel je toch gelijk."

Drie keer op rij de nul

Na de overwinning op Helmond Sport (4-0) sprak Horemans tevreden over de verdediging van zijn ploeg. "Ik denk dat we aan elkaar gewend raken. We kennen elkaars goede en mindere punten. We kennen elkaar goed op en naast het veld. Ik ben blij dat het nu eindelijk lukt om de nul te houden."

Ook Matthys is opgelucht. "Ik ben er heel blij mee. Het is iets waar we als verdediging naar streven. Wat is er veranderd? Ik denk dat we als verdediging met de twee controlerende middenvelders, een doelstelling hebben om die nul te houden. Dat is voor ons nu dé hoofddoelstelling."

Assist

Doordat het verdedigend beter staat, krijgt Horemans meer vertrouwen om ook aanvallend zijn steentje bij te dragen. "Als het goed staat, is aanvallen ook gewoon mijn ding. Ik denk dat iedereen dat leuk vind.

Zeker als back is het ook belangrijk dat je aan je assists komt. Ik ben blij dat dat er nu een beetje uitkomt", doelt hij op de assist die hij leverde tegen Helmond Sport.

Bekijk hierboven de twee gesprekken met Hervé Matthys en Siebe Horemans. Ook is er een fragment uit het gesprek met Marinus Dijkhuizen, dat over de twee Belgen gaat, te zien.