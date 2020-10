Oostvoornse oorlogsbunker vernield, stichting dreigt beelden van daders herkenbaar online te zetten

Barry Zuidgeest is secretaris van de Stichting Biberbunker, de organisatie die zich inzet voor het behoud en onderhoud van de bunkers. Hij baalt. “Mijn eerste gedachte was: waar slaat dit op en waar is het goed voor?”, zegt hij geïrriteerd. “Heel veel mensen zijn bij ons als vrijwilliger betrokken en proberen dit soort dingen te restaureren in authentieke staat. Dan heb je na zoiets wel even een slechte dag.”

Vandalen op beeld

Een oplettende wandelaar had meteen in de gaten dat een aantal jonge jongens iets aan het uitvreten waren. “Op die beelden zie je wat voor jongelui het zijn”, zegt Zuidgeest hoopvol. “De kleding is heel herkenbaar en je ziet heel helder wie er op beeld staan.”

De stichting heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. “In eerste instantie hebben we gezegd dat we de beelden niet op social media zetten, want je moet ze wel de kans geven. Maar als ze zich niet melden, dan moeten we nog maar eens met de politie overleggen wat we dan alsnog met de beelden gaan doen.”

Tijdens de oorlog bouwden de Duitsers driftig aan bunkers in het duingebied. Eerst waren ze onderdeel van de kustbewaking, later werden ze omgebouwd tot kustverdediging. De vernielingen aan de historische bouwwerken zijn helaas niet nieuw voor de stichting, zegt Zuidgeest. “Een aantal weken geleden hebben ze graffiti op de Adcock-bunker gespoten. Daar waren we zwaar pissig over, want de wand bestaat nog uit de originele camouflage uit de Tweede Wereldoorlog en dat is hierdoor onherstelbaar beschadigd.”

