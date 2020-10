Nieuwe campagne om studenten op coronaregels te wijzen

Rotterdamse studentenverenigingen hebben opnieuw een campagne gepresenteerd om studenten te wijzen op de coronamaatregelen. Het is een landelijke campagne, maar wel met Rotterdamse studenten op de posters.

Door de hele stad en bij studentenhuizen en verenigingen hangen straks posters met de tekst 'Daar doen we het voor'. De student van de foto geeft aan dat hij de coronaregels goed opvolgt, omdat hij graag weer iets wil doen wat hij nu mist. Zoals de 23-jarige student bestuurskunde Marien, die snel weer een wedstrijd in een volle Kuip hoopt te kunnen zien.

Het is een tweede informatiecampagne voor en door studenten in een paar maanden tijd. In de zomervakantie werden na de eerste grote uitbraken van corona onder studenten al flyers uitgedeeld. Vorige maand zijn 500 informatiepakketten uitgedeeld aan studentenhuizen.

Burgemeester Aboutaleb en prof Ed Brinksma, de voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit kregen de eerste poster en vlag uitgereikt. Aboutaleb zegt blij te zijn met het initiatief van de landelijke Kamer van Verenigingen.

Puck de Waal van de Rotterdamse koepel van studentenverenigingen: "De studenten zijn sowieso wel op de hoogte van de maatregelen en ze weten wel wat er van ze verwacht wordt. Maar toch zien we wel dat er zijn die moeite hebben met het volgen van de regels."