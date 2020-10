Familie van Orlando Boldewijn wil dat Sylvana Simons uitspraken terugneemt

Simons zegt tegen Omroep West dat er sprake is van een misverstand en dat ze die die suggestie nooit gewekt heeft.

De 17-jarige Orlando verdronk in februari 2018 in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was een week vermist. Simons vroeg zich in een Facebookpost af waarom de verdwijning en dood van Anne Faber zoveel aandacht kreeg en die van Orlando niet. 'Wat is het verschil tussen Anne en Orlando?'

Volgens nabestaanden van Orlando heeft Simons de uitspraken niet teruggenomen en 'vreet dat nog altijd'. Advocaat Diekstra zegt dat racisme geen enkele rol heeft gespeeld bij de aanpak van de politie en spreekt van een 'misselijkmakende suggestie'.



Afgelopen juli legde de rechtbank verdachte Roy B. ruim 3,5 jaar cel op, omdat hij Orlando in het ijskoude water had laten liggen. Roy B. is hiertegen in hoger beroep gegaan.