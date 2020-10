Albert Schweitzer Ziekenhuis beslist vanmiddag of opnamestop van coronapatiënten wordt verlengd

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht besluit later op de dag of de opnamestop voor corona- en coronaverdachte patiënten wordt verlengd. Het ziekenhuis ging maandag op die maatregel over vanwege personeelsproblemen en te weinig bedden.

Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Dordtse ziekenhuis, zag de opnamestop aankomen. "Alle ziekenhuizen in de regio hebben het zwaar. Dat zag je bijvoorbeeld ook aan het Maasstad Ziekenhuis, daar was de SEH al een paar keer een paar uur dicht", legt hij uit. "Je bent steeds heel flexibel met personeel en we hebben veel hulp gehad van verpleeghuizen en het landelijk spreidingsorgaan, maar op een gegeven moment blijft de instroom groter dan de uitstroom en raak je steeds voller."

Bijkomend probleem is het personeelstekort. Inmiddels zitten 73 mensen van de afdeling verpleegkunde thuis omdat zij het virus hebben opgelopen. "Dat zijn ongeveer twee verpleegafdelingen. In het gunstigste geval kunnen we hen acht dagen niet inzetten, maar er zijn helaas ook mensen die langer last houden."



Het Albert Schweitzer heeft zo'n veertig plekken voor coronapatiënten. Daarnaast zijn er tien tot vijftien plekken voor patiënten met een verdenking van corona. De opnamestop geldt alleen voor deze groepen. "Dicht zijn we eigenlijk nooit, maar wel selectief dicht. Het ziekenhuis is wel vaker even te vol, maar dat kan vaak na een paar uur hersteld worden. Dat we nu zo lang dicht zijn, is bijzonder vervelend."

De opnamestop is maandag rond het middaguur ingegaan. Dinsdag rond 11:00 uur wordt dit geëvalueerd en valt een beslissing over de komende dagen. Wat dat zal zijn, kan Peter van der Meer nog niet zeggen. "Regionale spreiding heeft ervoor gezorgd dat drie patïenten naar andere ziekenhuizen zijn gegaan, dus je zou denken dat we weer drie plekken hebben, maar ik kan er nog niet op vooruit lopen."