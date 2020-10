Podcast Sparta: Over de tactiek van Fraser en Marilia de dug-out plasser

Sparta is al drie wedstrijden op rij ongeslagen. Is het lek boven? In de Sparta Podcast praten supporters Ruud van Os en Anton Slotboom met presentator Frank Stout over de club uit Rotterdam-West. En Sparta-Heracles vormt slechts een klein gespreksonderwerp in deze podcast.

Sommige supporters klagen over de defensieve speelstijl van Sparta op het eigen Kasteel. Slotboom begrijpt de kritiek, maar volgens Van Os ziet-ie dat verkeerd. "Welk publiek moet je vermaken? En je kan de vijf verdedigers ook zien als drie verdedigers? En welke drie aanvallers zou je dan moeten opstellen?"

De Spartanen waren gecharmeerd van Lennart Thy tegen Heracles en kijken vol verwachting richting aankomende week. Woensdag speelt Sparta in de beker bij ADO Den Haag en zondag thuis tegen SC Heerenveen. Het drietal haalt mooie anekdotes op aan de aankomende tegenstanders.

Boukhari en Marilia

Nourdin Boukhari neemt een prominente rol op in die herinneringen. Van Os zag hem als stadionspeaker in 2000 debuteren tegen de Friezen, terwijl Stout hem twee jaar later als stagiair interviewde na afloop van een nacompetitiewedstrijd bij ADO, waarin Boukhari drie keer scoorde en moest vluchten voor de rochels en muntjes. Ook is er een anekdote over Marilia, 'de verdediger die zo aardig was dat hem werd vergeven dat hij vooral ook heel slecht was.' En hij deed ooit een plas in de dug-out tijdens een wedstrijd. Als dát geen reden is om te luisteren...

